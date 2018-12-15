Ukrayna'da Su-27 Tipi Savaş Uçağı Düştü: Pilot Öldü (2)
Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Jitomir ilinde Su-27 tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi.
Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Jitomir ilinde Su-27 tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Su-27 tipi uçak, bugün planlı uçuş yaparken inişe geçtiği esnada düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti" denildi.
Uçağın düşme nedeni ve kazanın ayrıntılarının araştırıldığı kaydedildi.
16 Ekim 2018'de de Ukrayna'ya ati savaş uçağı tatbikat sirasinda düşmüştü, iki pilot olmuştu. - Kerem