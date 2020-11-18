Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

18.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:04
Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 496 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 570 bin 153'e çıktı.

Son 24 saatte 73 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı Ukrayna'da ölü sayısı 256 artışla 10 bin 112 oldu ve günlük en yüksek ölüm gerçekleşti.

Virüse yakalanan 1668 kişinin hastaneye kaldırılırken, iyileşen sayısı ise 8 bin 96 artarak 300 bin 79'ye ulaştı.

Ülkede 14 Kasım'da 12 bin 524 kişide virüs görülmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı yaşanmıştı.

Ülkede önlemler arttırıldı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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