Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 yeni koronavirüs vakası
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Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 yeni koronavirüs vakası

13.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:25
Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 605 bin 966'ya ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 605 bin 966'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 110 kişi artarak toplamda 17 bin 902'ye çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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