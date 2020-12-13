Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 605 bin 966'ya ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 2 bin 807 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 605 bin 966'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 110 kişi artarak toplamda 17 bin 902'ye çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı