Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 yeni koronavirüs vakası
15.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:21
Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 909 bin 82'ye ulaştı.
Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 909 bin 82'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 artarak toplamda 15 bin 480'e çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı