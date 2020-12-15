Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 909 bin 82'ye ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 8 bin 416 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 909 bin 82'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 artarak toplamda 15 bin 480'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı