Ukrayna'da son 24 saatte 4 bin 420 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 4 bin 420 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 4 bin 420 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 265 bin 454'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 4 bin 420 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 265 bin 454'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 artarak toplamda 5 bin 15'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı