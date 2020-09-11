Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 144 yeni vaka Ukrayna'da günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, son 24 saatte 3 bin 144 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ukrayna'da günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, son 24 saatte 3 bin 144 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 3 bin 144 artarak 148 bin 756'ya yükseldi. Ülkede bir günde 53 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam can kaybı 3 bin 76'ya çıktı.

KİEV'DE HOSTELLER VE BAZI SPOR SALONLARI KAPATILIYORUkrayna'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 'salgın haritası' da değişti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 'turuncu bölge'ye dahil olan başkentte hostellerin, oteller dışındaki konaklama tesislerinin ve 10 metrekare başına birden fazla kişinin bulunduğu spor salonlarının kapatılacağını açıkladı. Kliçko, yeni uygulamaların 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını bildirdi. Harkov ve Lviv'in de 'turuncu' bölge kategorisindeki kentler arasında olduğu belirtildi. 'Kırmızı' kategoriye dahil olan yerleşim birimlerinde ise okullar, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar kapatılırken, toplu taşıma araçlarının kullanımı da yasaklandı. Ukrayna'da şehirler, salgının yayılımına göre 'kırmızı', 'turuncu', 'sarı' ve 'yeşil' bölgeler olarak sınıflandırılmıştı.

Ukrayna, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 28 Ağustos'tan itibaren 28 Eylül saat 00.00'a kadar yasaklamıştı. Ülkede koronavirüs salgını kısıtlamalarının süresi ise 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak: DHA