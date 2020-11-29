Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 978 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 722 bin 679'a ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 978 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 722 bin 679'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 artarak toplamda 12 bin 213'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı