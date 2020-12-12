Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 885 bin 39'a ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 885 bin 39'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 243 artarak toplamda 14 bin 998'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı