Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 yeni koronavirüs vakası

12.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:37
Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 885 bin 39'a ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 885 bin 39'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 243 artarak toplamda 14 bin 998'e çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 811 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:40:44. #1.14#
title