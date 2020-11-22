Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 yeni koronavirüs vakası

22.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:37
Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 624 bin 744'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 624 bin 744'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 138 artarak toplamda 10 bin 951'e çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ukrayna'da koronavirüse karşı trenlerde VIP vagon hizmeti
Ukrayna'da koronavirüse karşı trenlerde VIP vagon hizmeti
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Son dakika haber: Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Son dakika haber: Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Fatih Artman Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Cenk Tosun Ersun Yanal Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kamu Bursa Medya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 14:39:35. #1.15#
title