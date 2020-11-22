Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 624 bin 744'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 79 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 624 bin 744'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 138 artarak toplamda 10 bin 951'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı