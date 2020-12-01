Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 498 yeni koronavirüs vakası
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Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 498 yeni koronavirüs vakası

01.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:27
Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 498 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 498 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 498 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 745 bin 123'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 12 bin 498 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 745 bin 123'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 221 artarak toplamda 12 bin 548'e çıktı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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