Ukrayna'da son 24 saatte 10 bin 622 yeni koronavirüs vakası
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Ukrayna'da son 24 saatte 10 bin 622 yeni koronavirüs vakası

16.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:39
Ukrayna'da son 24 saatte 10 bin 622 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte10 bin 622 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte10 bin 622 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 919 bin 704'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 10 bin 622 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 919 bin 704'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak toplamda 15 bin 744'e çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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