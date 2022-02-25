Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında halka kamyon arkasındaki silahlar dağıtıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında halka kamyon arkasındaki silahlar dağıtıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, Kiev'de halka 18 bin otomatik silah dağıtıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelinde seferberlik ilanı sonrası halk Rus askerlerine karşı orduya katılmaya başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve çatışmaların sürdüğü Obolon semtinde halka kamyon arkasında silah dağıtıldı. Ukraynalılar kimlik ve belge sorulmadan teslim edilen silahları almak için sıraya girdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Binlerce insan birleşiyor ve bölgeyi koruma hattına katılıyor. Bugün Kiev'de 18 bin otomatik silah halka dağıtıldı" dedi.

Ukrayna'da dün hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Silah, Kiev, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title