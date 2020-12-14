Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu
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Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu

14.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:08
Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu

Ukrayna genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle MİG 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı.

Ukrayna genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle MİG 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı. Üzerinde yaklaşık 3 santimlik buz kalıbı oluşan uçak kullanılamadı.

Ukrayna genelinde birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından MİG 29 tipindeki savaş uçağının fotoğrafını paylaştı ve savaş uçağının üzerindeki buz tabakası sebebiyle şu an kullanılamadığını açıkladı. Fotoğraflara dikkatli bakıldığında ise savaş uçağının üzerindeki yaklaşık 3 cm'lik buz kalıbı rahatlıkla görülebiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle başkent Kiev'de sadece 1 günde 140'tan fazla trafik kazası yaşanmış ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirilmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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