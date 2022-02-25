Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı - Haberler
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Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaş sınırlandırması olmaksızın tüm sivillere ülke savunmasına katılma çağrısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaş sınırlandırması olmaksızın tüm sivillere ülke savunmasına katılma çağrısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Birlik Komutanı Yuri Galushkin, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur." ifadelerine yer verildi.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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