Ukrayna'da sivil nüfusa yönelik toplu tatbikatlar yapılacak - Haberler
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Ukrayna'da sivil nüfusa yönelik toplu tatbikatlar yapılacak

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
Ukrayna'da sivil nüfusa yönelik toplu tatbikatlar yapılacak

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenlemeyi planlıyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenlemeyi planlıyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ülkedeki bazı yetkililerle bir araya geldi.

Monastyrsky, toplantıda yaptığı açıklamada, "Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenleyecek. Tatbikatlar ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek. Ukrayna'nın yerleşim yerlerindeki sivil güvenlik sistemlerinin işleyişi de kontrol edilecek." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Ukrayna, 112, Güncel, Haber

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