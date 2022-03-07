Ukrayna'da Sivil Can Kayıpları Artıyor
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Görüntüler Kiev yakınlarındaki Horenka kasabasından.Rus bombalarının neden olduğu hasar dikkat çekiyor.
Görüntüler Kiev yakınlarındaki Horenka kasabasından. Rus bombalarının neden olduğu hasar dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler verilerin göre Ukrayna'da sivil can kayıpları 400'e yaklaştı
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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