Ukrayna'da Sivil Can Kayıpları Artıyor - Haberler

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Ukrayna'da Sivil Can Kayıpları Artıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Görüntüler Kiev yakınlarındaki Horenka kasabasından.Rus bombalarının neden olduğu hasar dikkat çekiyor.

Görüntüler Kiev yakınlarındaki Horenka kasabasından. Rus bombalarının neden olduğu hasar dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler verilerin göre Ukrayna'da sivil can kayıpları 400'e yaklaştı

DailyMotion.com - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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