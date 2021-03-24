Ukrayna'da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti
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Ukrayna'da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti

24.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:59
Ukrayna'da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti

Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı Tisa Nehri'ni geçerek Romanya'dan Ukrayna'ya kaçak tütün sokmaya çalıştı.

Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı Tisa Nehri'ni geçerek Romanya'dan Ukrayna'ya kaçak tütün sokmaya çalıştı. Ukrayna sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce geçici olarak yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi.

Olay, Ukrayna'nın Romanya sınırı yakınlarındaki Zakarpatya bölgesinde meydana geldi. Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı, Tisa Nehri'ni geçerek kaçak tütünleri Ukrayna'ya sokmaya çalıştı. Omuzlarında tütün paketleriyle koşan dalgıç kıyafetli kaçakçıları gören Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi ekipleri harekete geçti. Sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi. O anlar anbean kameralara yansırken; kümesin içinde bekleyen dalgıç kıyafetli kaçakçıların sınır muhafızlarına tepki gösterdiği görüldü.


Ukrayna'da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti
Ukrayna'da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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