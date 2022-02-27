Ukrayna'da silahlanan siviller, Rus tankını durdurdu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.
Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Koryukivka şehrinin eteklerinde, Chernihiv bölgesinde insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor' denildi. Görüntülerde, bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu görüldü.