Ukrayna'da Sıkıyönetim Hazırlıkları

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Azak Denizi'inde yaşanan olaylardan sonra sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda yaşanan gelişmeler üzerine sıkıyönetim kararı aldı. İki ülke arasında tansiyonun yükselmesine sebep olan olaylardan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, 60 günlük sıkıyönetim kararnamesini imzaladı. Poroşenko, kararnamenin yürürlüğe girmesi için meclis onayına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. - KİEV