Ukrayna'da sığınakta doğan 5 günlük minik kız bebeği Türkiye'ye geldi - Haberler

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Ukrayna'da sığınakta doğan 5 günlük minik kız bebeği Türkiye'ye geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna'da sığınakta doğan 5 günlük minik kız bebeği Türkiye'ye geldi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sığınakta doğan 5 günlük minik kız bebek, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sığınakta doğan 5 günlük minik kız bebek, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ederken geçtiğimiz gün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan annesinin kucağında 5 günlük bir bebek giriş yaptı. İsmi bile henüz olmayan minik kız bebeği sınır kapısında ilgi odağı oldu.

Ukrayna'nın Kiev kentinde ticaretle uğraşan İbrahimov eşi ve 3 çocuğu ile Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadı. İbrahimov, kızının sığınakta doğduğunu ve 3 günlükken yola çıktıklarını belirterek 2 gündür yolda olduğunu söyledi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Türkiye, Savaş, Rusya, Yerel, Haberler

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