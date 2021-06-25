Ukrayna'da sıcaklara karşı sokaklara seyyar duşlar kuruldu
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Ukrayna'da sıcaklara karşı sokaklara seyyar duşlar kuruldu

Ukrayna'da sıcaklara karşı sokaklara seyyar duşlar kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'da yaşanan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çareyi sokaklara seyyar duşa kabinler kurmakta buldu.

Ukrayna'da yaşanan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çareyi sokaklara seyyar duşa kabinler kurmakta buldu.

Ukrayna, son yılların en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Ülkede 40 santigrat dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, bu duruma alışkın olmayan Ukraynalılar için adete işkenceye dönüştü. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, sıcaklardan bunalan vatandaşlardan bazıları, metro çıkışlarına seyyar duşa kabinler kurarak, bunaltıcı sıcaklardan bir nebze de olsa serinlemek isteyen Ukraynalıların ilgi odağı haline geldi. İlk olarak başkentte başlayan uygulamanın ise yakın zamanda diğer şehirlere de başlayacağı tahmin ediliyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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