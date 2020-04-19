Ukrayna'da sessiz Paskalya ayini
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: St. Volodymyr Katedrali'nden genel görüntüler Katedral çevresindeki güvenlik önlemlerinden detaylar İnsanların katedrali ziyaret etmesi Ayinden detaylar KİEV - Ukrayna'da Kovid-19 salgınına rağmen halk, Paskalya Bayramı için başkent Kiev'deki St. Volodymyr Katedrali'ne gitti.
19.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:57
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
St. Volodymyr Katedrali'nden genel görüntüler
Katedral çevresindeki güvenlik önlemlerinden detaylar
İnsanların katedrali ziyaret etmesi
Ayinden detaylar
KİEV - Ukrayna'da Kovid-19 salgınına rağmen halk, Paskalya Bayramı için başkent Kiev'deki St. Volodymyr Katedrali'ne gitti. Maske takan ziyaretçiler sosyal mesafeyi korurken, ayinin geçmiş yıllara göre sönük geçtiği görüldü.
Kaynak: AA