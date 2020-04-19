Ukrayna'da sessiz Paskalya ayini GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: St. Volodymyr Katedrali'nden genel görüntüler Katedral çevresindeki güvenlik önlemlerinden detaylar İnsanların katedrali ziyaret etmesi Ayinden detaylar KİEV - Ukrayna'da Kovid-19 salgınına rağmen halk, Paskalya Bayramı için başkent Kiev'deki St. Volodymyr Katedrali'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: St. Volodymyr Katedrali'nden genel görüntüler Katedral çevresindeki güvenlik önlemlerinden detaylar İnsanların katedrali ziyaret etmesi Ayinden detaylar KİEV - Ukrayna'da Kovid-19 salgınına rağmen halk, Paskalya Bayramı için başkent Kiev'deki St. Volodymyr Katedrali'ne gitti. Maske takan ziyaretçiler sosyal mesafeyi korurken, ayinin geçmiş yıllara göre sönük geçtiği görüldü. Kaynak: AA