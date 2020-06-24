Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölü Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölüSonat Kerem/KIEV (DHA) ? Ukrayna'nın batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölü

Sonat Kerem/KIEV (DHA) ? Ukrayna'nın batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı dereler sel nedeniyle taşarken, sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın batısındaki Çernivtsi, İvano-Frankivsk ve Lviv illerinde şiddetli yağış sele neden oldu. Selden dolayı bir çok ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Şiddetli yağış nedeniyşe göle dönen yollarda araçların mahsur kaldığı beliritildi. Sel felaketinden doğal gaz boru hattının da zarar gördüğü ifade edilirken, bazı yerleşim birimlerinde doğalgaz kesintisi yalşandığı öğrenildi.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle turuncu alarm verilirken, selin etkilerini ortadan kaldırmak ve daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçmek için tüm ekipler sel bölgelerine seferber edildi.

Kaynak: DHA