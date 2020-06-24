Ukrayna'da sel 3 can aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da sel 3 can aldı

Ukrayna'nın batı bölgelerinde hafta başında etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da sel 3 can aldı
24.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:15

Ukrayna'nın batı bölgelerinde hafta başında etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, İvano-Frankovsk, Çernovets, Lvov ve Zakarpatye bölgelerinde iki gün önce etkili olan yağış sele neden oldu.

Bu bölgelerde yaklaşık 200 yerleşim birimi selden etkilenirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu. Yaklaşık 400 kişi tahliye edilirken, selden etkilenen bölgelere 150 asker ve 4 askeri helikopter gönderildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Şmıgal, yetkililerle duruma ilişkin yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında mağdurlara yardım sağlayacaklarını belirterek, "Dinyester nehrindeki su seviyesinin yükselmesi bekleniyor. Buna önceden hazır olmalıyız." diye konuştu.

Sorunun çözümüyle ilgili plan oluşturduklarına dikkati çeken Şmıgal, "İlk önce, insanlara yardımcı olmalıyız. Onlara, su, yemek ve barınak sağlamalıyız. Her şeyi halledince hasar gören altyapıyı ve evleri yeniden inşa etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sel sonucu bazı yerleşim birimlerinin gazsız kaldığını da aktaran Şmıgal, bu sorunu da çözeceklerini dile getirdi.

Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşuyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşuyor
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Berat Albayrak Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Seda Sayan Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Adem Büyük Fatih Terim Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: Ukrayna'da sel 3 can aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 20:18:37. #1.14#
title