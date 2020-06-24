Ukrayna'da sel 3 can aldı Ukrayna'nın batı bölgelerinde hafta başında etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın batı bölgelerinde hafta başında etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, İvano-Frankovsk, Çernovets, Lvov ve Zakarpatye bölgelerinde iki gün önce etkili olan yağış sele neden oldu.

Bu bölgelerde yaklaşık 200 yerleşim birimi selden etkilenirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu. Yaklaşık 400 kişi tahliye edilirken, selden etkilenen bölgelere 150 asker ve 4 askeri helikopter gönderildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Şmıgal, yetkililerle duruma ilişkin yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında mağdurlara yardım sağlayacaklarını belirterek, "Dinyester nehrindeki su seviyesinin yükselmesi bekleniyor. Buna önceden hazır olmalıyız." diye konuştu.

Sorunun çözümüyle ilgili plan oluşturduklarına dikkati çeken Şmıgal, "İlk önce, insanlara yardımcı olmalıyız. Onlara, su, yemek ve barınak sağlamalıyız. Her şeyi halledince hasar gören altyapıyı ve evleri yeniden inşa etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sel sonucu bazı yerleşim birimlerinin gazsız kaldığını da aktaran Şmıgal, bu sorunu da çözeceklerini dile getirdi.

Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA