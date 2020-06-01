Ukrayna'da şehirler arası yolcu seferleri yeniden başladı
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Ukrayna'da şehirler arası yolcu seferleri yeniden başladı

Ukrayna'da koronavirüs (Covid 19) ile mücadele çerçevesinde alınan karantina önlemlerinin kaldırılarak normale dönüşün üçüncü aşamasına geçildi, şehirler arası tren seferleri ve otobüs seferleri yeniden başladı.

Ukrayna'da şehirler arası yolcu seferleri yeniden başladı
01.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:09

Ukrayna'da koronavirüs (Covid 19) ile mücadele çerçevesinde alınan karantina önlemlerinin kaldırılarak normale dönüşün üçüncü aşamasına geçildi, şehirler arası tren seferleri ve otobüs seferleri yeniden başladı.

Ukrayna'da koronavirüs (Covid 19) ile mücadele çerçevesinde alınan karantina önlemlerinin kaldırılarak normale dönüşün üçüncü aşamasına geçildi, şehirler arası tren seferleri ve otobüs seferleri yeniden başladı.Tren seferlerinin başlamasıyla birlikte, başkent Kiev Gar binasının tekrar eski hareketli günlere döndüğü gözlendi. Gar binasında bilet satışının yapıldığı salonlara girenlerin cihazlarla ateşlerinin ölçüldüğü görüldü. Şehirler arası tren seferleri ilk etapta, başkent Kiev ile ülkenin güney ve doğu illeri arasında başladı. Koronavirüs salgınının yaygın olduğu batıdaki illere yönelik şehirler arası tren seferlerinin ise ileriki bir tarihte başlayacağı belirtiliyor.

ŞEHİRLER ARASI 40 TREN SEFERİ BAŞLADI

Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün itibariyle şehirler arası 40 tren seferinin başladığı bildirildi. Tren seferlerinin yanı sıra uçak seferlerinin de bugünden itibaren başlayacağının belirtildiği açıklamada ayrıca, yurtiçi uçak seferlerinin yeniden başlaması konusunda çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da son 24 saatte koronavirüs vakaları 340 artarak, 24 bin 12'ye yükseldi. Son 24 saatte iyileşen kişi sayısının 152 kişi artarak 9 bin 690'a yükseldiği ve son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 718'e yükseldiği bildiriliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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