Ukrayna'da savaşın içinden gelişmeleri aktaran gazeteci: Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür
Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Kırımlı Gazeteci Gulsum Khalilova, Rusya'nın askeri operasyon başlattığı Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı. Khalilova, paylaştığı bir videoda "Aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür. Barıştaysa vatan onlarındır" ifadelerini kullandı. Genç gazetecinin bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Kırım kanalı ATR TV'de çalışan Gazeteci Gulsum Khalilova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Rusya Ukrayna arasındaki krizin sokağa yansımalarını paylaştı.
Khalilova, Kiev merkezinde çektiği videoda "Zenginler ülkeden kaçıyorlar ama biz gençler, gazeteciler, işçiler buradayız. Yıllardır bu topraklardan milyarlar kazananlar en ufak zorlukta kaçıp gidiyorlar. Aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür. Barıştaysa vatan onlarındır"diye konuştu.