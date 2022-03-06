Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ? Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna'ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu.
? Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna'ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu. Ürünler, orduya gönderildi.
Ukrayna Güvenlik Servisi açıklamasında, Ukrayna'daki savaş durumunu suistimal etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak 'insani yardım' adı altında ülkeye sokulan ürünlere el koyduğunu belirtti. Kaçak ürünlerin ordunun ihtiyaçları doğrultusunda yetkililere teslim edildiğini belirten SBU, kaçak ürünleri satan kişilerin cezalandırılacağını ifade etti.