Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: ? Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna'ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu.

? Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna'ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu. Ürünler, orduya gönderildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi açıklamasında, Ukrayna'daki savaş durumunu suistimal etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak 'insani yardım' adı altında ülkeye sokulan ürünlere el koyduğunu belirtti. Kaçak ürünlerin ordunun ihtiyaçları doğrultusunda yetkililere teslim edildiğini belirten SBU, kaçak ürünleri satan kişilerin cezalandırılacağını ifade etti.

Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı

Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı

Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, kar, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title