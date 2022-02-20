BURSA (İHA) - Bursa'da bir grup vatandaş, Türk ve Ukrayna bayrakları açıp "Ukrayna'da savaş istemiyoruz" çağrısında bulundular.

Bugün dünya çapında organize edilen Ukrayna'yı destekleme çağrısına Bursa'dan da bir grup vatandaş kulak verdi. Bursa'daki Ukraynalılar Derneği üyeleri, "Ukrayna'da savaş istemiyoruz" diyerek bayrak açtı. Dernek üyeleri Türklerin Ukraynalılara destekleri için teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel