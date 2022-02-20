"Ukrayna'da savaş istemiyoruz" çağrısında bulundular - Haberler
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"Ukrayna'da savaş istemiyoruz" çağrısında bulundular

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa'da bir grup vatandaş, Türk ve Ukrayna bayrakları açıp "Ukrayna'da savaş istemiyoruz" çağrısında bulundular.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir grup vatandaş, Türk ve Ukrayna bayrakları açıp "Ukrayna'da savaş istemiyoruz" çağrısında bulundular.

Bugün dünya çapında organize edilen Ukrayna'yı destekleme çağrısına Bursa'dan da bir grup vatandaş kulak verdi. Bursa'daki Ukraynalılar Derneği üyeleri, "Ukrayna'da savaş istemiyoruz" diyerek bayrak açtı. Dernek üyeleri Türklerin Ukraynalılara destekleri için teşekkür etti. - BURSA

Ukrayna'da savaş istemiyoruz çağrısında bulundular

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Bursa, Savaş, Türk, Yerel, Haberler

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