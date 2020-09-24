Ukrayna'da salgında 1 milyon 700 bin kişi işsiz kaldı

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 milyon 700 bin kişinin işsiz kaldığı duyuruldu.

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 milyon 700 bin kişinin işsiz kaldığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, koronavirüs salgınında ikinci dalganın başladığını açıkladı. Ülkede salgının sağlık sistemine etkisinin yanında, ekonomik ve istihdama da etkisi sürüyor. Ukrayna Devlet İstatistik Servisi, ülke genelinde işsizliğin yüzde 8.6'dan, yüzde 9.9'a yükseldiğini duyurdu. Servisten yapılan açıklamada, ülkede 12 Mart-20 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 700 bin kişinin salgın nedeniyle işini kaybettiği aktarıldı. 2019 yılındaki sayılara göre ise işini kaybedenlerin sayısı yüzde 67 oranında artış gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı