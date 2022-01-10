Ukrayna'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen Rus ajanı tutuklandı - Haberler
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Ukrayna'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen Rus ajanı tutuklandı

Ukrayna'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen Rus ajanı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği 1 Rus ajanını tutukladığını duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği 1 Rus ajanını tutukladığını duyurdu.

Ukrayna'da güvenlik güçleri tarafından bir Rus ajanı yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 1 Rus askeri istihbarat ajanının tutuklandığı bildirildi. SBU, yakalanan Rus ajanının ana görevinin sabotaj ve terör eylemleri yoluyla Odessa bölgesindeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmak olduğunu ifade ederek, ajanın saldırıları gerçekleştirmek üzere bir kişi ile görüştüğü sırada yakalandığını aktardı.

Rusya tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - KİEV

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