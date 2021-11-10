Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı - Haberler
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Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'da para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor polis tarafından yakalandı.

Ukrayna'da para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor polis tarafından yakalandı.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Dnepr şehrinde para karşılığı sahte aşı sertifikası verdiği ihbarı üzerini bir doktoru takibe aldı. Uygun zamanı bekleyen istihbarat servisi, doktora mesai saati içerisinde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Doktorun ofisinde yapılan arama sonucu sahte Covid-19 sertifikaları, yüklü miktarda nakit para ve bazı evraklar ele geçirildi.

Günlük yaklaşık 30 bin TL kazanç

SBU tarafından yapılan açıklamada, sahte aşı sertifika dağıtan doktorun günlük 75 bin grivna (Yaklaşık 30 bin TL) para kazandığı bildirildi.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı

Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı

Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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