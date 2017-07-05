Ukrayna da Rusya'yı Suçluyor...

Ukrayna'nın güvenlik hizmeti SBU, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Petya siber saldırısı için Rusya'yı suçluyor. SBU'nun söylediğine göre bu ransomware'in en son ortaya çıkığı zaman olan Aralık ayında Kiev'deki "saldırıyı işaret eden bir bağlantının" varlığını gösteren veriler edinmiş durumda. Ukraynalıların söylediğine göre SBU, etkilenen dosyaların şifrelerinin çözülmesi için finansal ödemelerin güvenliği için herhangi bir gerçek mekanizma olmamasından dolayı, bu saldırının ülkenin işletmelerine ve hükümetine yapılan bir saldırıyı gizlemek için olduğunu düşünüyor.



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Rusya, bu iddiaların kaynaksız olduğunu söyleyerek cevap vermiş durumda. Daha da garip olan durum ise, Rusyalılar da bu kötü amaçlı yazılımdan oldukça ciddi bir şekilde etkilenmiş durumdalar ve bu yüzden de bazı güvenlik araştırmacıları, bu siber saldırıların kaynağının Rusya olmadığını söylüyorlar.



2016 Aralık tarihindeki Petya'nın bir önceki saldırısında ülkenin finansal, ulaşım ve enerji sistemleri siber saldırıdan etkilenmişti. Gerçek Dünya etkilerinin arasında ise Kiev'de elektrik kesintisi bulunmaktaydı.



Siber saldırıların doğaları gereği, bu saldırıları kimin gerçekleştirdiğini kesin olarak bulmak oldukça zor oluyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde pek çok saldırı için Rusya suçlanmıştı ancak dijital ortamda gerçek konumunuzu gizlemeniz ve hatta kodların içerisine bir miktar Kiril alfabesi ile yazılmış kod bırakarak Ruslar tarafından yazıldığını düşündürmeniz mümkün ve bütün bu etkenler de saldırıların gerçek kaynaklarının bulunmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.



