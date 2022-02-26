Ukrayna'da Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti.