Ukrayna'da Rus bayrağı krizi
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Ukrayna'da Rus bayrağı krizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'da İl Meclisi Üyesi Yegor Ustinov, konuşma yaptığı sırada başka bir meclis üyesi olan Sergiy Hlan üzerinde Rus bayrağının olduğu ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı Ustinov'un boynuna asmak isteyince arbede çıktı.

Ukrayna'da İl Meclisi Üyesi Yegor Ustinov, konuşma yaptığı sırada başka bir meclis üyesi olan Sergiy Hlan üzerinde Rus bayrağının olduğu ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı Ustinov'un boynuna asmak isteyince arbede çıktı.

Olay, Ukrayna'nın Herson kentindeki il meclisi binasında meydana geldi. Toplantı sırasında meclis üyesi Sergiy Hlan, konuşma yapan Yegor Ustinov'a yaklaşarak üzerinde Rus bayrağı olan ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı, Ustinov'un boynuna asmak istedi. Görüntülerde, Hlan'ın pankartı Ustinov'un boynuna asmak için hamle yaptığı, Ustinov'un ise eliyle onu durdurduğu görüldü. Daha sonra ikili arasında arbede yaşandı.

Ukrayna'da Rus bayrağı krizi
Ukrayna'da Rus bayrağı krizi
Ukrayna'da Rus bayrağı krizi
Ukrayna'da Rus bayrağı krizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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