Ukrayna?da restoran işletmecileri koronavirüs tedbirlerine müzikle protesto etti ? Ukrayna'da restoran işletmecileri ve eğlence sektörü çalışanları, koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekmek için yanlarında getirdikleri enstrümanlarla şarkılar seslendirerek, protesto gerçekleştirdi.

? Ukrayna'da restoran işletmecileri ve eğlence sektörü çalışanları, koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekmek için yanlarında getirdikleri enstrümanlarla şarkılar seslendirerek, protesto gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Çernovtsi kentinde Belediye Meclisi binası önünde restoran işletmecilerinden oluşan yüzlerce gösterici, karantina döneminde çalışmalarının yasaklanmasını protesto etmek için, yanlarında getirdikleri enstrümanlarla farklı şarkılar seslendirdi. Eyleme katılan restoran sahipleri ile düğün ve eğlence etkinliklerinin organizatörleri, koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirerek, yasakların bir an önce kaldırılmasını talep etti.'HALK ZATEN KENDİ İMKANLARIYLA EĞLENİYOR?Ukrayna basınına konuşan Pavel Gayko adlı bir restoran sahibi, 'Tedbirlerin bizdeki kadar sıkı şekilde uygulanabileceği başka bir sektör yok. Ne mağazalar, ne de süpermarketler bu şartları sağlayamaz, çünkü biz sürekli denetleniyoruz' dedi. Kısıtlamalara rağmen halkın kapalı kapılar ardında ve çadırlarda eğlence etkinlikleri düzenlemeye devam ettiğini belirten protestocular, yeme-içme ve eğlence sektörü işletmelerinin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak faaliyet göstermelerine izin verilmesi için yetkililere seslendi. Protestocular, işletmelerinin 10 Haziran'dan itibaren iç mekanlarda da hizmet verebilmesini talep etti.2 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

Ukrayna'da karantina döneminde restoran ve kafelerin yüzde 66'sı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Başbakan Denis Şmigal, salgın sonrası ülkede 2 milyon kişinin işini kaybettiğini veya zorunlu izne çıkarıldığını açıklamıştı. Ukrayna'da 11 Mayıs'tan bu yana kafe ve restoranlar, yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1.5 metre mesafe olacak şekilde hizmet verebiliyor.

- Kıev

Kaynak: DHA