Ukrayna'da rehine krizi sürüyor: Saldırgan, polis dronuna ateş açtı Ukrayna'nın batısındaki Lutsk kentinde silahlı bir saldırgan, yaklaşık 20 kişiyi otobüsün içinde rehin tutmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın batısındaki Lutsk kentinde silahlı bir saldırgan, yaklaşık 20 kişiyi otobüsün içinde rehin tutmaya devam ediyor. Yoğun güvenlik önlemleri alınırken, saldırganın polis dronuna ateş açtığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kent merkezinin abluka altına alındığı, terörle mücadele ekiplerinin başlattığı rehine operasyonunun devam ettiği bildirildi. Yakındaki ev ve iş yerlerindekiler de tahliye edildi. Saldırganla müzakerelerin sürdüğünü belirten Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, "Kısa süre içinde öyle ya da böyle bu iş çözülecek" açıklamasını yaptı. Avakov, rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

POLİS DRONUNA ATEŞ AÇTI

Saldırganın polis dronuna ateş ettiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Saldırganın ayrıca kentte bilinmeyen bir noktaya patlayıcı yerleştirdiğini iddia ettiği açıklandı. Medyada yer alan haberlerde olay yerinden patlama sesleri geldiği öne sürüldü, ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı. Saldırganın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin halka seslenmesi için yarım saat süre verdiği de iddia edildi.

ZELENSKİ: KAYIPSIZ ATLATMAK İÇİN ÇABALIYORUZ

Saldırganla müzakerelerin profesyoneller tarafından sürdürüldüğünü belirten Zelenski, "Durumu kayıpsız atlatmak için tüm çaba gösteriliyor" açıklamasını yaptı. Saldırgan, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, 'Ukrayna'daki sistemden memnun olmadığını' belirterek, üst düzey devlet yetkililerinin, yargı mensuplarının ve ülkenin en varlıklı isimlerinin 'terörist olduklarını söyledikleri' görüntüleri internette paylaşmalarını talep etmişti. Saldırgan ayrıca Devlet Başkanı Zelenski'nin halka seslenerek, bir sinema filminin herkes tarafından izlenmesi için çağrı yapması talebinde bulundu.

DHA-Dış Haberler - Ukrayna -

Kaynak: DHA