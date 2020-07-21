Ukrayna'da rehine krizi Erhan AltıparmakUkrayna'da bir saldırgan, ülkedeki sistemden rahatsız olduğunu belirterek bir otobüsteki 20 kişiyi rehin alarak otobüsü patlatma tehdidinde bulundu.

Erhan Altıparmak

Ukrayna'da bir saldırgan, ülkedeki sistemden rahatsız olduğunu belirterek bir otobüsteki 20 kişiyi rehin alarak otobüsü patlatma tehdidinde bulundu.

Ukrayna'nın kuzey batısındaki Lutsk kentinde Stepanovich Krivoshey isimli şahıs bir yolcu otobüsüne bindikten sonra otobüsteki hamile kadınlar da dahil 20 kişiyi rehin aldı. Saldırgan otobüsü bir yol kenara çektikten sonra silahıyla 2 el otobüse ateş ederek panik başlattı. Polislerin dikkatini çekmeyi başaran saldırgan ardından polislere el bombaları ve patlayıcıları göstererek otobüsü havaya uçurma tehditlerine başladı. Bölgeye Devlet Güvenlik Servisi'ne bağlı özel hareket birimleri gönderildi.

"DEVLET KENDİSİNİ TERÖRİST OLARAK TANIMLASIN"

Ekipler tarafından operasyon yapılmadan önce saldırgan ile pazarlıklara başlanıldı. Saldırgan ise internet üzerinden daha önce hazırladığı anlaşılan ve elinde uzun namlulu silahla videoyu paylaşarak Ukrayna'daki sistemden memnun olmadığını belirtti. Saldırgan videoda "Devlet bir numaralı teröristtir" ifadelerini kullandığı video üzerine kimlik tespit çalışmalarına başlanıldı. Saldırgan ayrıca talepleri arasında devletin kendisini 'Terörist Devlet' olarak tanımlamasını istedi.

Zelenskiy durumu yakından takip ediyor

Saldırgan ile pazarlıklarda belirli bir aşama kaydedilemeyince özel kuvvetler tarafından operasyon hazırlığına başlandı. Saldırgan bu sırada yanında bulundurduğu 2 adet el bombasını özel kuvvetlere atsa da el bombaları patlamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy operasyonu yakından takip ettiğini söyleyerek bölgeye Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'u gönderdiğini söyledi. Avakov'un Kiev'den uçakla hareket ederek Lutsk kentine ulaştığı öğrenildi.

POLİSİ ARAYARAK KENDİSİNİ İHBAR ETMİŞ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırganın sabah 09: 25'te hem polisi telefonla arayarak eyleme başladığını hem de otobüsten 2 el ateş açarak eylemi duyurduğunu açıkladı. Açıklamada Özel Harekat Ekipleri'ne ek olarak Ukrayna Ordusu'na ait askerlerden oluşan timlerin de operasyona katılacağı duyuruldu.

Hem sabıkalı hem tedavi görmüş

Resmi olarak Ukrayna kurumlarından kimliği tespit edilen saldırgan Stepanovich Krivoshey'in geçmişi ile ilgili açıklama yapılmazken Ukrayna medyası edindikleri bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Ukrayna medyası, saldırganın 15 yıldır psikolojik destek gördüğü ve daha önce birçok kez saldırılar gerçekleştirdiği için sabıkasının bulunduğunu iddia etti. Resmi kurumları ise henüz bu bilgileri doğrulamadı.

(İHA)

Kaynak: İHA