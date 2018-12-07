Ukrayna'da Putin Maskesi Takıp Türk Vatandaşlarına Kabusu Yaşattılar!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında ağustos ayında Türk vatandaşlarının kurban gittiği bir soygunun detayları ortaya çıktı. Polisin düzenlediği baskınlarda yakalanan şüphelilerin, Rus lider Vladimir Putin'in maskelerini takarak soygun düzenlediği öğrenildi.

SİLAH DOĞRULTUP ARABANIN İÇİNDEKİLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Ukrayna Polis Teşkilatı'nın Kiev bölgesi müdürü Dmitriy Tsenov, Kiev yakınlarındaki bir kasabada iki Türk vatandaşının kurban gittiği soygunun ayrıntılarını paylaştı. Tsenov'un anlattığına göre, bir grup soyguncu, Kiev yakınlarındaki Lubyanka kasabasının kavşağında Mercedes-Benz marka bir otomobili durdurup içindeki kişileri silah doğrultarak dışarı çıkardı.

OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ 20.000 DOLARI ÇALARAK UZAKLAŞTI

İkisi Türk, biri de Ukraynalı olduğu belirtilen bu kişilere yere yatmalarını söyleyen soyguncular, otomobilin içinde buldukları 20.000 doları çalarak 'bilinmeyen bir yöne doğru uzaklaştı.

SOYGUNDA, PUTİN'İN MASKESİNİ KULLANDILAR

'Ağustos ayında yaşanan bu hırsızlık olayıyla ilişkili olarak başlatılan soruşturma sonucunda, polisin Kiev'de bir dizi adrese baskın düzenlediği ve dört şüphelinin gözaltına alınabildiği belirtildi.

Bu baskınlarda ayrıca, silah ve patlayıcıların dışında Ukrayna istihbarat servisi SBU'nun üniformaları ve armaları ile soygunlarda kullanılan bir dizi maskenin de ele geçirildiği kaydedildi. Polisin görüntülerde ele geçirilen eşyalardan birinin de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in maskesi olduğu görüldü.

Ukrayna polisi, soyguncuların kimi zaman kendilerini SBU memuru olarak tanıtarak araçları durdurduğuna ve bazen de soygun sırasında Putin maskeleri taktığına inanıyor.

RUS LİDER PUTİN "DÜŞMAN BİR FİGÜR" OLARAK GÖSTERİLİYOR

Soyguncularınsa mahkeme tarafından sekiz ila on beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor.

Rusya lideri Putin, Ukrayna'da tartışmalı bir isim. Ukrayna'da 2013'te başlayan hükümet karşıtı protestoların alevlenip parlamentonun görevdeki devlet başkanını azletmesi üzerine göreve gelen Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve ekibi, ülkenin Sovyet geçmişinden uzaklaşmak için sıkı politikalar uyguluyor.

Ayrıca Ukrayna hükümeti, 2013'teki protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımadayı referandum ile kendine bağlayan Rusya'yı 'saldırgan devlet' olarak tanıyor. Bu politikalar doğrultusunda Rus lider Putin de 'düşman bir figür' olarak gösteriliyor.