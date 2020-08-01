Ukrayna'da polisi rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu
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Ukrayna'da polisi rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu

Ukrayna'da el bombasıyla bir polisi rehin alan saldırgan, keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

Ukrayna'da polisi rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu
01.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:13

Ukrayna'da el bombasıyla bir polisi rehin alan saldırgan, keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. Polis ise patlayan bombadan son anda kurtuldu.

Ukrayna'da daha önce araç hırsızlığı şüphesiyle aranırken polis memurunu rehin alan ve ardından kaçarak kayıplara karışan bir kişi, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından saklandığı yerde bulundu. Saldırgan, bu sefer de başka bir polis memurunu rehin alarak bombayı patlatmakla tehdit etti.

KESKİN NİŞANCI VURDUBunun üzerine keskin nişancı, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis memuru ise saniyeler içinde kaçarak patlayan el bombasından kurtuldu. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Poltova iline bağlı Onişya kasabasında yaşanan olayın görüntülerini paylaştı.

Ukrayna'nın Poltava kentinde 23 Temmuz'da Roman Skripnik adlı araç hırsızlığı şüphelisi, el bombasıyla polis memurunu rehin almıştı. Rehin aldığı polis memuru ile birlikte otomobille başkent Kiev'e doğru hareket eden Skripnik, daha sonra rehineyi serbest bırakarak izini kaybettirmişti. Saldırganın, daha önce uyuşturucu satıcılığından hapis yattığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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