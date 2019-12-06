Ukrayna'da polis, aranan DEAŞ üyesini yakaladı
Haberler » Güncel » Ukrayna'da polis, aranan DEAŞ üyesini yakaladı - Haber

Ukrayna'da polis, aranan DEAŞ üyesini yakaladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, İnterpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişiyi yakaladı.

06.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:04
Ukrayna'da polis, aranan DEAŞ üyesini yakaladı

'nın başkenti 'de , İnterpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişiyi yakaladı.

Kiev Bölge Polis Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kiev bölgesinde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Kırgızistan ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu 4 kişi ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ve 12 yıl hapse mahkum edildiği tespit edildi.

Polis, operasyonun yapıldığı evde patlayıcı madde ve silah buldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler