Ukrayna'da Patlamayan Bombalar
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'da patlamayan bombalar da ayrı bir tehlike kaynağı. Yetkililer Chernihiv kentinde patlamamış bir bombanın bölgeden uzaklaştırılma görüntülerini paylaştı.
Ukrayna'da patlamayan bombalar da ayrı bir tehlike kaynağı. Yetkililer Chernihiv kentinde patlamamış bir bombanın bölgeden uzaklaştırılma görüntülerini paylaştı. Yetkililer bu işlemin büyük dikkat gerektirdiğini belirtiyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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