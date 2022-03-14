Ukrayna'da patlamayan bombalar da ayrı bir tehlike kaynağı. Yetkililer Chernihiv kentinde patlamamış bir bombanın bölgeden uzaklaştırılma görüntülerini paylaştı. Yetkililer bu işlemin büyük dikkat gerektirdiğini belirtiyor

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