Ukrayna'da Patlamayan Bombalar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Patlamayan Bombalar

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'da patlamayan bombalar da ayrı bir tehlike kaynağı. Yetkililer Chernihiv kentinde patlamamış bir bombanın bölgeden uzaklaştırılma görüntülerini paylaştı.

Ukrayna'da patlamayan bombalar da ayrı bir tehlike kaynağı. Yetkililer Chernihiv kentinde patlamamış bir bombanın bölgeden uzaklaştırılma görüntülerini paylaştı. Yetkililer bu işlemin büyük dikkat gerektirdiğini belirtiyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title