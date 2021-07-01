Ukrayna'da otomobil sürücüsü yayaya çarpmamak için karşı şeride girdi
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Ukrayna'da otomobil sürücüsü yayaya çarpmamak için karşı şeride girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna'da bir sürücü, hızla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için şerit değiştirdi.

Ukrayna'da bir sürücü, hızla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için şerit değiştirdi. Son anda manevra yapan araç sürücüsü karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir yaya kendisine yanan kırmızı ışıkta durmayarak hızla karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki sürücü de kadını son anda fark ederek şerit değiştirdi. Yayaya çarpmamak için son anda direksiyonu kıran sürücü karşı şeride girdi. O anlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edilirken, araç sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'da otomobil sürücüsü yayaya çarpmamak için karşı şeride girdi
Ukrayna'da otomobil sürücüsü yayaya çarpmamak için karşı şeride girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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