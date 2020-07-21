Ukrayna'da otobüste rehine krizi
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Ukrayna'da otobüste rehine krizi

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Lutsk şehrinde yolcu otobüsü içinde bulunanların silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi.

Ukrayna'da otobüste rehine krizi
21.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:03

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Lutsk şehrinde yolcu otobüsü içinde bulunanların silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, polise gelen ihbar üzerine şehir merkezinde bir kişinin bir yolcu otobüsünü durdurarak içindeki 20 yolcuyu rehin aldığı ortaya çıktı.

Kimliği açıklanmayan şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği mesajda üzerinde otomatik silah ve bombalar bulunduğunu iddia etti.

Silah seslerinin duyulduğu olay yerinde otobüsün bazı camlarında kırıklar olduğu görüntülere yansıdı.

Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, polis kimliğini açıklamadığı şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, konuyu bizzat takip ettiğini, güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını kaydetti.

Kaynak: AA

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