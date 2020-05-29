Ukrayna'da otobüs işletmecileri sokak ortasında çatıştı: 3 yaralı
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Ukrayna'da otobüs işletmecileri sokak ortasında çatıştı: 3 yaralı

Ukrayna'da yolcu otobüs işletmecileri oldukları belirtilen iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı.

Ukrayna'da otobüs işletmecileri sokak ortasında çatıştı: 3 yaralı
29.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:03

Ukrayna'da yolcu otobüs işletmecileri oldukları belirtilen iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı.Çatışmada 3 kişi yaralnırken, o anlar amatör kameralara an be an yansıdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Brovari şehrinde yerel basınında yer alan haberlere göre, yolcu otobüs işletmecileri oldukları belirtilen iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. Şehrin göbeğinde çok sayıda kişinin uzun namlulu silahlarla ateş ettiği anlar ise amatör kameralarca kayda alındı.

SİLAHLI 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine polis ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiği ve çatışmada yer alan silahlı 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin ülkenin farklı bölgelerinden geldiklerinin belirlendiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Çatışmada ise üç kişinin yaralandığı açıklandı.

ÇATIŞMA NEDENİ TAŞIMA KOTALARIYLA İLGİLİ YOLSUZLUK 

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, çatışmada yaklaşık 100 kişinin yer aldığının belirlendiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmanın yolcu taşıma kotalarıyla ilgili yolsuzluklardan kaynaklandığını belirterek, dolmuş işletmecilerinin aralarındaki anlaşmazlıklara çeteleri dahil ettiğini söyledi. Avakov, olayla ilgili gözaltıların süreceğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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