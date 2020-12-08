Ukrayna'da Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait seramik kalıntıları bulundu
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Ukrayna'da Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait seramik kalıntıları bulundu

08.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:58
Ukrayna'da Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait seramik kalıntıları bulundu

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türk seramik kalıntıları bulunduğu bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türk seramik kalıntıları bulunduğu bildirildi.

"Dumskaya" internet sitesinin haberine göre, kazı çalışması yöneticilerinden Andriy Krasnojon, Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarını bulmaya çok yaklaştıklarına inandıklarını ifade etti.

Krasnojon, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait değerli Türk seramik kalıntıları bulduklarını aktardı.

Odessa'da, Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarına ulaşmak için kasımda arkeolojik çalışmalara başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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