Ukrayna'da ordu bandosundan barikatların önünde moral konseri
AA - Maksym Voitenko - Güncel
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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken ordu bandosu, barikatların önünde düzenlediği konserle halka ve güvenlik güçlerine moral verdi.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken ordu bandosu, barikatların önünde düzenlediği konserle halka ve güvenlik güçlerine moral verdi.