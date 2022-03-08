Ukrayna'da ordu bandosundan barikatların önünde moral konseri - Haberler

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Ukrayna'da ordu bandosundan barikatların önünde moral konseri

AA - Maksym Voitenko - Güncel
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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken ordu bandosu, barikatların önünde düzenlediği konserle halka ve güvenlik güçlerine moral verdi.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken ordu bandosu, barikatların önünde düzenlediği konserle halka ve güvenlik güçlerine moral verdi.

Ukrayna'da ordu bandosundan barikatların önünde moral konseri

Ukrayna'da ordu bandosundan barikatların önünde moral konseri

Ukrayna'da ordu bandosundan barikatların önünde moral konseri

AA / Maksym Voitenko - Güncel

Güvenlik Önlemleri, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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