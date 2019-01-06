Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi (1)
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İstanbul DHA
Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Zanlının çıkarılması
-Polis aracına bindirilmesi
Kaynak: DHA