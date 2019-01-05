Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubede
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA
Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
--------
-Zanlının Asayiş Şubeye getirilişi
-Polis eşliğinde içeri girmesi
-Detaylar
Kaynak: DHA