Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisine Tören Düzenlendi

- Zeynep Hüsünbeyi'nin tabutundan ve fotoğrafından görüntü

Zeynep Hüsünbeyi'nin anne ve babasından görüntü

Yakınlarından görüntü

Babanın, anneye sarılması ve alnından öpmesi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

İZMİR - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, memleketi İzmir'de defnedildi.

Kaynak: AA