Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisine Tören Düzenlendi
- Zeynep Hüsünbeyi'nin tabutundan ve fotoğrafından görüntü Zeynep Hüsünbeyi'nin anne ve babasından görüntü Yakınlarından görüntü Babanın, anneye sarılması ve alnından öpmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun taşınması İZMİR - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki...
- Zeynep Hüsünbeyi'nin tabutundan ve fotoğrafından görüntü
Zeynep Hüsünbeyi'nin anne ve babasından görüntü
Yakınlarından görüntü
Babanın, anneye sarılması ve alnından öpmesi
Cenaze namazının kılınması
Tabutun taşınması
İZMİR - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, memleketi İzmir'de defnedildi.
Kaynak: AA