Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir okulda geçen hafta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
12.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:36
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir okulda geçen hafta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa'daki okulda geçen hafta çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Dün yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 13, yaralı sayısının 30 olduğu açıklanmıştı.
Kaynak: AA